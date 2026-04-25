Adıyaman'da 2 otomobil çarpıştı; 6 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Besni ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Adıyaman istikametinden Besni'ye doğru seyreden A.T. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Y.Y. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Otomobillerin sürücüleri A.T. ve Y.Y. ile araçlarda bulunan H.A., A.R., T.L. ve H.Ç. yaralandı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlıkçılar tarafından yapılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Besni Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

