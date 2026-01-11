HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adıyaman’da kar yağışı etkisini artırdı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı, giderek etkisini artırarak ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Adıyaman’da kar yağışı etkisini artırdı

Meteoroloji verilerine göre devam etmesi beklenen kar yağışı, akşam saatlerinde başladıktan sonra özellikle yüksek kesimler başta olmak üzere kısa sürede etkili oldu. Yağışla birlikte ilçe genelinde beyaz örtü oluşurken araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Sabah saatlerinde ise yoğun sisle birlikte kar yağışının etkisini artırdığı gözlemlendi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer düştüğü bildirildi.
Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve sis riskine karşı dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırşehir'de ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan 3 zanlı yakalandıKırşehir'de ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan 3 zanlı yakalandı
Van’da tarihi kale yakınında kazı yapan 2 kişi yakalandıVan’da tarihi kale yakınında kazı yapan 2 kişi yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.