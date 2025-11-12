Adıyaman’da polis dolandırıcılığı son anda önledi

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişiler A.Y. isimli vatandaşı telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. Şüpheliler, A.Y.’ye evde bulunan altınları kuyumcuda bozdurmasını ve elde edilen parayı belirtecekleri adrese getirmesini söyledi.

Durumdan şüphelenen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı fark ederek hızla harekete geçti. Kuyumcular bölgesinde önlem alan polis ekipleri, bir yandan A.Y’yi beklerken diğer yandan telefonla ulaşmaya çalıştı. Kısa sürede A.Y.’ye ulaşan ekipler, dolandırıcılık girişimi hakkında bilgi vererek altınları satmaması konusunda uyardı.

Polisin uyarısı üzerine A.Y., dolandırıcılara inanmadı ve evine geri döndü. Olayı önleyen polis ekiplerine teşekkür eden A.Y., muhtemel bir maddi kayıptan kurtuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır