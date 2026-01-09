Suriye Ordusu ile PKK-SDG arasında çatışma! Ateşkes ilan edildi, süre verildi

İşte saat saat yaşananlar:

04:00

BAKANLIK SAAT 09.00'A KADAR SÜRE VERDİ

Suriye Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'ye bağlı silahlı gruplara bölgeyi terk etme çağrısı da yaptı. Yetkililer, PKK/YPG'ye bölgeyi terk etmeleri için sabah 09.00'a kadar süre verildiğini ve silahlı grupların Suriye'nin kuzeydoğusuna çekilmesi için mekanizma kurulacağını da duyurdu. Bakanlık, ülkenin kuzeydoğu bölgesine gidecek militanlara güvenli koridor açılacağı ve askerlerin refakat edeceği de ifade etti. Ayrılan militanların yanlarında sadece şahsi hafif silahlarını taşımalarına izin verilecek.