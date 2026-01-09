HABER

Suriye Ordusu ile PKK-SDG arasında çatışma! Ateşkes ilan edildi, süre verildi
Suriye Ordusu ile PKK-SDG arasında çatışma! Ateşkes ilan edildi, süre verildi

Terör örgütü PKK-SDG'ye karşı Suriye Ordusu'nun başlattığı operasyon devam ediyor. Suriye Ordusu Halep'te Şeyh Maksut ve Eşrefiyye bölgelerinde belirlenen SDG-PKK hedeflerini vurdu. Suriye Savunma Bakanlığı, üç mahallede kontrolün sağlanmasının ardından, saat 03.00 itibarıyla ateşkes ilan edildiğini duyurdu. PKK-SDG'ye saat 09.00'a kadar ateşkes ilan edilen mahalleleri terk etmesi için süre verildi.

Devrim Karadağ

Suriye'de terör örgütü PKK-SDG'nin, Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna düzenlediği saldırılardan sonra Suriye Ordusu'nun başlattığı operasyon devam ediyor. Suriye Ordusu Halep'te Şeyh Maksut ve Eşrefiyye bölgelerinde belirlenen SDG-PKK hedeflerini vurdu. Suriye Savunma Bakanlığı, üç mahallede kontrolün sağlanmasının ardından, saat 03.00 itibarıyla ateşkes ilan edildiğini duyurdu ve terör örgütüne süre verildi.

İşte saat saat yaşananlar:

04:00

BAKANLIK SAAT 09.00'A KADAR SÜRE VERDİ

Suriye Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'ye bağlı silahlı gruplara bölgeyi terk etme çağrısı da yaptı. Yetkililer, PKK/YPG'ye bölgeyi terk etmeleri için sabah 09.00'a kadar süre verildiğini ve silahlı grupların Suriye'nin kuzeydoğusuna çekilmesi için mekanizma kurulacağını da duyurdu. Bakanlık, ülkenin kuzeydoğu bölgesine gidecek militanlara güvenli koridor açılacağı ve askerlerin refakat edeceği de ifade etti. Ayrılan militanların yanlarında sadece şahsi hafif silahlarını taşımalarına izin verilecek.

Suriye Ordusu ile PKK-SDG arasında çatışma! Ateşkes ilan edildi, süre verildi 1

03:30

ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep’teki Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeid mahallelerinde kontrolün sağlanmasının ardından saat 03.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Bakanlığın yazılı açıklamasında, “Yeni bir askeri tırmanışı önlemek amacıyla Halep’teki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahalleleri çevresinde, yerel saatle 03.00'ten itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan edildi” ifadelerine yer verildi.

Suriye Ordusu ile PKK-SDG arasında çatışma! Ateşkes ilan edildi, süre verildi 2

