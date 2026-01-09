HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kapalıçarşı soruşturmasında 1 tutuklama, 2 adli kontrol

İstanbul'da suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik yürütülen Kapalıçarşı soruşturması kapsamında Samsun'da gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kapalıçarşı soruşturmasında 1 tutuklama, 2 adli kontrol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 'suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması' suçuna yönelik İstanbul, Samsun, Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Rize, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Manisa, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale ve Muğla olmak üzere 15 ilde 80 şüphelinin yakalanmasına yönelik salı sabahı eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

1'İ KADIN 3 KİŞİ SAMSUN'DA GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Samsun'da 1'i kadın olmak üzere 3 kişi, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. KOM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, dün Samsun Adliyesi'ne sevk edilmişti. Ancak Samsun Adliyesi'nde İstanbul'daki adliyeye Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade vermesi beklenen şüphelilerin yoğunluktan dolayı ifadeleri alınamamıştı. Bunun üzerine şüpheliler yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI 2'Sİ SERBEST

Bugün yeniden Samsun Adliyesi'ne getirilen E.İ., F.E. ile E.T. adlı kadın, SEGBİS üzerinden İstanbul'daki savcıya ve nöbetçi mahkemeye ifade verdi. E.İ.‘nin tutuklanmasına karar verilirken, F.E. ile E.T. adlı kadın ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

09 Ocak 2026
09 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
81 yaşındaki adamı torununun eşinin öldürdüğü ortaya çıktı81 yaşındaki adamı torununun eşinin öldürdüğü ortaya çıktı
Bir soruşturmadan daha tutuklandıBir soruşturmadan daha tutuklandı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kaçakçılık operasyonu Kapalıçarşı soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, kıyamet koptu! "Florentino seni kovacak"

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, kıyamet koptu! "Florentino seni kovacak"

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli aylığı bugün belli oluyor!

En düşük emekli aylığı bugün belli oluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.