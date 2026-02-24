HABER

Samsun’da içme suyuna sıkı denetim: 3 bin 328 numune temiz çıktı

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Uras, 2025 yılında il genelinde içme ve kullanma sularına yönelik 3 bin 328 numune alındığını belirterek, yapılan analizler sonucunda Samsun’un içme suyunda herhangi bir kimyasal, mikrobiyolojik ya da fiziksel soruna rastlanmadığını açıkladı.

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Uras, içme ve kullanma suyu şebekelerinden numune alma işlemlerinin "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı birimi tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ile koordineli şekilde yürütüldüğünü söyledi. Alınan numunelerin laboratuvarlarda mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel yönden analiz edildiğini ifade eden Uras, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

798 kaynak düzenli olarak izleniyor
İl genelinde 749’u yeraltı, 49’u yüzeysel olmak üzere toplam 798 su kaynağı bulunduğunu kaydeden Uras, ayrıca 24 arıtma tesisi, 496 şebeke, bin 738 su deposu ve bin 87 izleme noktasının düzenli olarak kontrol edildiğini belirtti. 2025 yılı içerisinde bu kapsamda toplam 3 bin 328 numunenin alınarak Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda incelendiğini dile getiren Uras, özellikle son dönemde meydana gelen aşırı yağışların ardından müdürlüğe iletilen şikâyetler üzerine numune sayılarının ve izleme noktalarının artırıldığını, takip sürecinin sıklaştırıldığını ifade etti.

"İçme sularımız temiz"
Yıl boyunca yürütülen analiz sonuçlarına değinen Uras, "Analiz sürecine tabi olan içme suyu değerlendirme sonuçlarımız temizdir. Samsun’un içme sularında kimyasal, mikrobiyolojik ya da fiziksel herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız içme sularını gönül rahatlığıyla tüketebilirler" dedi.
Muhtemel uygunsuzluk durumlarında ilgili kurumlara ivedilikle bilgi verildiğini belirten Uzm. Dr. Uras, kirlilik araştırmasının yapıldığını, su numuneleri uygun hale gelene kadar izleme sürecinin sürdürüldüğünü ve elde edilen verilerin Sağlık Bakanlığı İçme-Kullanma Suyu Bilgi Sistemi’ne aktarıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Samsun
