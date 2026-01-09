81 yaşındaki adamı torununun eşinin öldürdüğü ortaya çıktı

Ulubey ilçesi Kumrulu Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda 4 çocuk babası Akif Öztürk (81), evlerinin yanında kendilerine ait ahırda vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi olarak Onur Y.'yi (26) takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli, gece saatlerinde Altınordu ilçesinde suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KATİL ZANLISI TORUNUNUN EŞİ ÇIKTI

Yakalanan Onur Y.'nin hayatını kaybeden Akif Öztürk'ün torununun kocası olduğu öğrenildi. Cinayet zanlısının eşinin dedesi ile arasında maddi nedenlerden dolayı anlaşmazlıklar olduğu iddia edildi.

