Ramazan'da yapılan bu hata kilo almanıza neden oluyor!

Diyetisyen Beste Mum, Ramazan'da beslenmenin doğru planlanmasının kilo kontrolü açısından avantaj sağlayacağını belirtti. Ancak hatalı beslenme tercihleriyle tam tersine yağlanmanın artabileceğini vurgulayan Mum, tek öğüne yüklenmenin, yeterli protein almamanın ve şerbetli tatlıları sık tüketmenin kas kaybına ve metabolizma hızının düşmesine yol açabileceğini söyledi.

Gökçen Kökden

Ramazan ayının metabolizma üzerinde belirgin etkiler oluşturduğunu dile getiren Diyetisyen Beste Mum, "Öğün sayısının azalması, uzun süren açlık ve sıvı alımının kısıtlanması metabolizmanın çalışma düzenini değiştirir. Bu süreç doğru yönetilmediğinde vücut kendini korumaya alarak yağ depolamaya daha yatkın hale gelir" dedi.

"DOĞRU PLANLANDIĞINDA YAĞ YAKIMI DESTEKLENEBİLİR"

Ramazan da yapılan bu hata kilo almanıza neden oluyor! 1

Ramazan’ın aralıklı oruç sistemine benzer özellikler taşıdığını ifade eden Dyt. Mum, "Bu dönemde beslenme doğru planlandığında vücudun yağ yakım mekanizmaları daha aktif çalışabilir. Burada önemli olan, iftar ile sahur arasındaki sürede neyin, ne kadar ve hangi sırayla tüketildiğidir" açıklamasında bulundu.

"KAN ŞEKERİ DENGESİ KİLO KONTROLÜNÜ BELİRLER"

Uzun süren açlık sonrası kan şekerinde düşüş yaşandığını vurgulayan Dyt. Mum, "İftarda hızlı sindirilen besinler tüketildiğinde kan şekeri ani yükselir. Buna bağlı olarak insülin seviyeleri artar ve fazla enerji yağ olarak depolanabilir. Bu nedenle kan şekeri kontrolü kilo verme sürecinde temel belirleyicidir" ifadelerini kullandı.

SAHURU ATLAMAK METABOLİZMAYI YAVAŞLATIYOR

Ramazan da yapılan bu hata kilo almanıza neden oluyor! 2

Sahurun kilo kontrolünde kritik rol oynadığına değinen Dyt. Mum, "Kilo vermek amacıyla sahura kalkmamak yapılan en büyük hatalardan biridir. Sahur öğünü, gün boyunca metabolizmanın daha dengeli çalışmasını sağlar ve uzun süreli açlığa karşı vücudu destekler" açıklamasında bulundu.

YANLIŞ UYGULAMALAR KİLO ALMAYA NEDEN OLUYOR

Ramazan’da verilen kiloların bayram sonrası hızla geri alınabildiğine dikkat çeken Dyt. Mum, "Sadece tek öğünle beslenmek, yetersiz protein tüketmek ve sık şerbetli tatlı yemek kas kaybına ve metabolizmanın yavaşlamasına neden olabilir. Bu durum Ramazan sonrasında hızlı kilo alımına zemin hazırlar" dedi.

Ramazan da yapılan bu hata kilo almanıza neden oluyor! 3

Kızartma yerine daha hafif pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini belirten Dyt. Mum, "Haşlama, fırın ve ızgara yöntemleriyle hazırlanan besinler, hem sindirimi kolaylaştırır hem de gereksiz kalori alımını önler" dedi.

Ramazan’da fiziksel aktivitenin tamamen bırakılmaması gerektiğini söyleyen Dyt. Mum, "İftar sonrası uzun süre hareketsiz kalmak metabolizmayı yavaşlatır. Yemekten yaklaşık bir saat sonra yapılacak hafif tempolu yürüyüş kilo kontrolünü destekler" uyarısında bulundu.

"MEYVE İFTARDAN 2 SAAT SONRA TÜKETİLMELİ"

Ramazan da yapılan bu hata kilo almanıza neden oluyor! 4

İftardan hemen sonra meyve tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Dyt. Mum, yemeğim üzerine tüketilen meyvenin mideye ek şeker yükü bindirdiğini söyledi. Bu sebeple meyve, iftardan 2 saat sonra tüketilmeli.

Sıvı tüketiminin Ramazan’da kritik öneme sahip olduğunu belirten Dyt. Mum, "Çay ve kahve su yerine geçmez. Bu içecekler vücuttan su atımını artırabilir. Sahurda çok koyu çay ve kahveden kaçınılmalı, su, ayran ve süt gibi içecekler tercih edilmelidir" dedi.

