Adli Tıp Mehmet Murat Çalık'ın raporunu tahrif mi etti? Bakan Tunç'tan açıklama: "Söz konusu değil"

İBB soruşturmasında CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklanmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle Çalık hastaneye kaldırılmıştı.

TURHAN ÇÖMEZ: "BU KORKUNÇ BİR SKANDAL"

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden verilen raporun Adli Tıp Kurumu tarafından tahrif edildiğini iddia etti.

Çömez şunları ifade etmişti:

"Elimde Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin raporu var. Bu raporda diyor ki ‘kendisi AML hastasıdır, aynı zamanda lenfoması var ve kendisine kemik iliği biyopsisi yaptık, bu biyopside blast oranı yüzde 4-5’tir.’ Literatür de diyor ki, ‘bir kanser hastasının blast oranı yüzde 4-5 ise bu hastalık nüksediyor demektir.’ Yanı sıra, diyor ki, ‘nötropenisi var, lekopenisi var.’

Ne demek bu, vücudunun savunma hücreleri tükenmiş, bitmiş demek. Adli Tıp Kurumu’ysa raporu çarpıtıyor. Adli Tıp kendisine eğitim araştırma hastanesinden gelen yüzde 4-5 blast oranını tahrif etmiş arkadaşlar. Bu korkunç bir skandal."

BAKAN TUNÇ: "TAHRİBAT YAPMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

"Adli Tıp Kurumu'nun bu şekilde tahribat yapması söz konusu değil. Bu konuşma külliyen yalan. Adli Tıp bizim 200 yıllık teşkilatımız.

"200 PKK'LI TAHLİYE EDİLDİ" İDDİASI

Burada basına intikal eden rakamlar doğru değil. 200 kişinin tahliye edildiği, 700 kişinin tahliye edileceği şeklinde birtakım afaki rakamlar veriliyor. Bunlar doğru değil. Bunlar tamamen Anayasa Mahkememizin kararı çerçevesi içerisinde, suç-ceza dengesi içinde gerçekleştirilen bir husus söz konusu."