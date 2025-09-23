HABER

Adnan Oktar'a bir dava daha! Paranın kaynağı ortaya çıktı

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Adnan Oktar örgütünün para kaynağının zengin ailelerden kalan miraslar olduğu tespit edildi.

Recep Demircan

8 bin 463 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar’ın örgütünü hangi parayla finanse ettiği belirlendi. Örgütün, zengin ailelerden kalan mirasları hedef alarak büyük gelir elde ettiği tespit edildi. Hakkında yeni bir dava da açıldı. Suç örgütünün gelirinin zengin ailelerden kalan miraslar olduğu anlaşıldı.

ÖRGÜTÜN EN BÜYÜK GELİR KAYNAĞI...

Tam 8463 yılla rekor cezaya çarptırılmıştı Adnan Oktar. Örgütün en büyük gelir kaynağı ise zengin ailelerden kalan miraslar olduğu tespit edildi.

YÜZDE 50'YE VARAN KOMİSYON

Ekol TV muhabiri Elyasa Karatepe'nin haberine göre Tapu Müdürlüğü'nde çalışan örgüt üyesi Selcan Yalva, yirmi altı mağdurun tapu kayıtlarını sorguladı. Mal varlığı bilgilerini öğrenip örgüte sızdırdı. Yalva'yı ise örgüt yöneticisi Noyan Orcan koordine etti. Miras kaldığından habersiz olan aileleri tespit ederek, yüzde 50'ye varan komisyonlar alındığı ortaya çıktı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bilosu'nu yürütülen soruşturma tamamlandı. On dört sanık hakkında suç örgütü kurma ve kişisel verileri ele geçirme suçlarından 164 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame, gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Adnan Oktar ın da aralarında bulunduğu on dört sanık, önümüzdeki günlerde bir kez daha hakim karşısına çıkacak.

