HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. AFAD duyurdu! Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde korkutan deprem

AFAD duyurdu! Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde korkutan deprem

26.02.2025 21:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl Yayladere'de saat 21.10 sularında korkutan bir deprem meydana geldi. Depremi AFAD duyurdu.

AFAD duyurdu! Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde korkutan deprem

Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21:10’da merkez üssü Bingöl’ün Yayladere ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD depremi sosyal medyasından böyle duyurdu;

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Trump ilk kabine toplantısında AB'yi hedef aldı: "Şimdi ben başkanım, misilleme yapamazlar"Trump ilk kabine toplantısında AB'yi hedef aldı: "Şimdi ben başkanım, misilleme yapamazlar"
Tatil haberleri peş peşe geldi! Eğitime kar engeliTatil haberleri peş peşe geldi! Eğitime kar engeli
Anahtar Kelimeler:
deprem Bingöl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump ilk kabine toplantısında AB'yi hedef aldı: "Şimdi ben başkanım, misilleme yapamazlar"

Trump ilk kabine toplantısında AB'yi hedef aldı: "Şimdi ben başkanım, misilleme yapamazlar"

Seyir halindeki otomobilde patlama! 3 aylık bebek ile teyzesi hayatını kaybetti

Seyir halindeki otomobilde patlama! 3 aylık bebek ile teyzesi hayatını kaybetti

Karda ayağı kayıp düşen adam hayatını kaybetti! O anlar kamerada

Karda ayağı kayıp düşen adam hayatını kaybetti! O anlar kamerada

TFF'ye başvurdular! Fenerbahçe'den tüm maçlar için yabancı hakem talebi

TFF'ye başvurdular! Fenerbahçe'den tüm maçlar için yabancı hakem talebi

ABD çözümü Türkiye ile buldu! 2 yıl sonra yeniden başladı

ABD çözümü Türkiye ile buldu! 2 yıl sonra yeniden başladı

Sosyal medya ayağa kalktı: Cansız bedeni brandaya sarıldı, iple çekilerek götürüldü

Sosyal medya ayağa kalktı: Cansız bedeni brandaya sarıldı, iple çekilerek götürüldü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.