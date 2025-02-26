AFAD duyurdu! Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde korkutan deprem

Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21:10’da merkez üssü Bingöl’ün Yayladere ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD depremi sosyal medyasından böyle duyurdu;

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır