AFAD duyurdu! Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde korkutan deprem

Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21:10’da merkez üssü Bingöl’ün Yayladere ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
AFAD depremi sosyal medyasından böyle duyurdu;
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 26, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Yayladere (Bingöl)
Tarih:2025-02-26
Saat:21:10:03 TSİ
Enlem:39.22722 N
Boylam:40.17333 E
Derinlik:8.34 km
Detay:https://t.co/UxAVeA5jds@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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