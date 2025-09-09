HABER

AFAD duyurdu: Ege Denizi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Ege Denizi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD duyurdu: Ege Denizi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde saat 00.27'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İZMİR'DE HİSSEDİLDİ

İzmir'in Çeşme ilçesine 183,07 kilometre mesafedeki depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

