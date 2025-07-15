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AFAD duyurdu: Samsun'da korkutan deprem

AFAD'dan alınan bilgilere göre, Samsun'un Ladik ilçesinde sabah saatlerinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 10.08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD duyurdu: Samsun'da korkutan deprem

Samsun'un Ladik ilçesinde sabah saatlerinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 06.08’de merkez üssü Ladik olan sarsıntı, yerin 10.08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Samsun’un Ladik ilçesinde sabah saat 06.08’de 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD verilerine göre, Hamitköy mevkisinde yerin 10.08 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Samsun merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD duyurdu: Samsun da korkutan deprem 1

Ladik ilçesi, Kuzey Anadolu Fay Hattı’na yakınlığı nedeniyle zaman zaman benzer büyüklükte sarsıntılarla karşılaşıyor. Yetkililer, vatandaşların olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Samsun afad
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