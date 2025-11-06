HABER

AFAD duyurdu: Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da 19.15'te yaşanan 4,3 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe yol açtı. Sındırgı'da 10 Ağustos ve 27 Ekim'de 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe afet bölgesi ilan edilmişti.

AFAD duyurdu: Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre 9,6 kilometre derinliğindeki deprem 4,3 büyüklüğünde yaşandı. Deprem Sındırgı'nın yanısıra Bursa, Balıkesir, Kütahya, İzmir ve Manisa'da da hissedildi. Depremlere alışkın olan Sındırgı'da hayatın kısa sürede normale döndüğü ifade edildi.

DEPREM SAAT 19:15'TE MEYDANA GELDİ

Depremin saati 19:15 olarak kaydedilirken, sarsıntı ise 9.6 kilometre derinlikte meydana geldi.

15 BİN ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

10 Ağustos'taki ilk büyük depremin ardından bugüne kadar 15 bin 300 artçı sarsıntı kaydedilmişti. Bölgede 1600 civarında bağımsız bölüm orta ya da ağır hasar almış, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 531 afet konutu ve işyerinin temelini atmıştı.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

