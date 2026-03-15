HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Afganistan, sınır çatışmalarında 14 Pakistan askerinin öldüğünü açıkladı

Pakistan ile Afganistan arasında sınır bölgelerinde çatışmalar sürerken, Afganistan misilleme saldırılarında 14 Pakistan askerinin öldüğünü, 11'inin ise yaralandığını duyurdu.

Afganistan, sınır çatışmalarında 14 Pakistan askerinin öldüğünü açıkladı

Tolonews'in haberine göre, Afganistan yönetiminin Savunma Bakanlığı, Pakistan saldırılarına misilleme olarak yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda Pakistan'ın askeri karakolunun hedef alındığına işaret edilen açıklamada, 14 Pakistan askerinin öldürüldüğü, 11'inin ise yaralandığı aktarıldı.

Pakistan ordusu, bu sabah ülke genelindeki üç farklı bölgede Afganistan'a ait olduğu belirtilen "birkaç" insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü belirtmişti.

PAKİSTAN-AFGANİSTAN ÇATIŞMASI

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil’de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ile Afganistan arasında sınır bölgelerinde çatışmalar sürerken İslamabad yönetimi, dün, Afganistan'da düzenledikleri operasyonlarda "663 silahlı unsurun öldürüldüğünü" duyurmuştu.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025’te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul’da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Pakistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.