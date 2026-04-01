Afrika'dan gelen çöl tozu sonucu Girit Adası'nda gökyüzü kırmızıya büründü

Güneyden esen kuvvetli rüzgar Afrika'dan gelen çöl tozunu beraberinde taşıdı. Ülkenin güneyindeki Girit Adası’nda çöl tozu nedeniyle gökyüzü kırmızıya büründü.

GÖZKYÜZÜ KIZILA BÜRÜNDÜ

Yunanistan Meteoroloji Dairesi, gökyüzündeki toz parçacıklarının geceden itibaren kademeli olarak azalacağı tahmininde bulundu.

GÜVENLİK ALARMI VERİLDİ

Yunanistan’da bugün başlayan ve yarın da etkili olması beklenen Erminio Fırtınası'nın yol açabileceği tehlikeler nedeniyle birçok bölgede güvenlik önlemleri alınmıştı.

Meteoroloji uzmanları, rüzgarın şiddetinin 8 bofora (62-74 kilometre/saat) kadar ulaşabileceği tahmininde bulunmuş, bazı bölgelerdeki okullarda şiddetli yağış ve rüzgar öngörüsüyle okullarda uzaktan eğitime geçilmişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır