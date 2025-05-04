HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Afyonkarahisar'da arazi anlaşmazlığı meselesi kanlı bitti! Geniş güvenlik önlemleri alındı

Afyonkarahisar'da arazi anlaşmazlığı meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan bir kişi yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'da arazi anlaşmazlığı meselesi kanlı bitti! Geniş güvenlik önlemleri alındı
Begüm Özkaynak

Olay, Sandıklı ilçesi Yolkonak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Serdar Ulupınar ile Ü.A. ve S.A. arasında arazi anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.A. yanında bulunan tabancayla Ulupınar'ın üzerine ateş açtı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Ulupınar'ın öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Ulupınar'ın cansız bedeni Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olayın ardından kaçan Ü.A. ve S.A., ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ulupınar'ın cenazesinin kaldırıldığı hastanede ise polis ve jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.
Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sobadan sızan gaz faciaya dönüştü! Gazi ve eşi hayatını kaybettiSobadan sızan gaz faciaya dönüştü! Gazi ve eşi hayatını kaybetti
Cizre'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralıCizre'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar arazi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
40 ilde şubesi var! Deposundan çıkanlar gündem oldu

40 ilde şubesi var! Deposundan çıkanlar gündem oldu

Önce paylaştı sonra sildi! İYİ Partili Mehmet Aslan'dan Sırrı Süreyya Önder açıklaması

Önce paylaştı sonra sildi! İYİ Partili Mehmet Aslan'dan Sırrı Süreyya Önder açıklaması

CHP'den 30 vekil istifa edecek, ara seçime gidilecek

CHP'den 30 vekil istifa edecek, ara seçime gidilecek

Victor Osimhen'den veda eder gibi açıklama! "Burada yaşadıklarımı asla unutmayacağım"

Victor Osimhen'den veda eder gibi açıklama! "Burada yaşadıklarımı asla unutmayacağım"

İYİ Partili Ayyüce Türkeş'e saldırı! Türkeş'ten açıklama

İYİ Partili Ayyüce Türkeş'e saldırı! Türkeş'ten açıklama

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti! Cenaze programı da belli oldu

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti! Cenaze programı da belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.