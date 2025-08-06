HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Afyonkarahisar’da uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar’da uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik başlatılan çalışma sonrasında İ.G. isimli şahsa ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçu kapsamında adli işlem yapılırken, K.K. isimli şüpheli ise ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma’ suçundan gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise, 1 adet hassas terazi, 11 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 7,18 gram uyuşturucu madde, 3,35 gram uyuşturucu madde, 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
‘Arkeolojinin Altın Çağı’ kapılarını açtı! 485 eser ilk kez sergileniyor...‘Arkeolojinin Altın Çağı’ kapılarını açtı! 485 eser ilk kez sergileniyor...
Antalya'da korku dolu anlar: Balkonda dakikalarca kurtarılmayı beklediler!Antalya'da korku dolu anlar: Balkonda dakikalarca kurtarılmayı beklediler!

Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem bu kez Galatasaray taraftarını kızdırdı! “Fotoğraflarını gösterdi” iddiası

Kerem bu kez Galatasaray taraftarını kızdırdı! “Fotoğraflarını gösterdi” iddiası

Diyarbakır’da korucu cinayeti! 15 yaşındaki çocuk tetiği çekti

Diyarbakır’da korucu cinayeti! 15 yaşındaki çocuk tetiği çekti

Derbide birbirlerine girmişlerdi! Kerem Aktürkoğlu'na kavgalı olduğu Mert Hakan'dan telefon...

Derbide birbirlerine girmişlerdi! Kerem Aktürkoğlu'na kavgalı olduğu Mert Hakan'dan telefon...

Kan donduran ipucu parkelerin altından çıktı

Kan donduran ipucu parkelerin altından çıktı

Binlerce yıllık şifa kaynağı: Kalp krizi riskini azaltıyor

Binlerce yıllık şifa kaynağı: Kalp krizi riskini azaltıyor

Sahte psikolog Volkan Uçak'la ilgili bir skandal daha! Hepsinden 200 TL istemiş: 'Kendisine inandık parayı verdik'

Sahte psikolog Volkan Uçak'la ilgili bir skandal daha! Hepsinden 200 TL istemiş: 'Kendisine inandık parayı verdik'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.