Ağabeyi azmettirmiş... Cezaevinden firar edip, eşini çocuklarının gözü önünde başından vurmuştu

Korkunç Olay, geçen yıl 19 Şubat'ta Palandöken ilçesinde meydana geldi. Hükümlü bulunduğu açık cezaevinden firar eden Şafak Saydam, öğle saatlerinde 2 çocuk annesi eşi Elif Saydam'ın bulunduğu Yunusemre Mahallesi'ndeki hem amcası hem de kayınpederi olan Şener Saydam'ın (67) evine gitti.

ÖNCE 'SİLAH YOK' DİYE ÜZERİNİ GÖSTERDİ

Üzerinde silah olmadığını gösterip eve giren Şafak Saydam, 2 çocuğunu da yanına alıp kendisini terk eden eşi Elif Saydam ile konuşmaya başladı.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE BAŞINDAN VURDU

Elif Saydam ile odada tartışan Şafak Saydam, tabanca çıkarıp 2 el ateş etti. Başından ve elinden yaralanan Elif Saydam, evdekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Şafak Saydam ise polis tarafından kaçtığı takside yakalandı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Elif Saydam, 1 hafta sonra yaşamını yitirdi.

BİR MÜEBBET, BİR BERAAT

Haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan tutuklu sanıklar Şafak Saydam ve onu azmettirdiği öne sürülen ağabeyi Alay Saydam ile ilgili karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Şafak Saydam'ı 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanuna muhalefet' suçundan 2 yıl ve 1400 lira adli para cezasına çarptırdı, azmettirdiği iddia edilen Alay Saydam ise beraat etti.

Şafak Saydam

AĞABEY HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Elif Saydam'ın ailesinin avukatlarının itirazı üzerine dosya, istinaf mahkemesine taşındı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Şafak Saydam'a verdiği ağırlaştırılmış müebbet cezasını dosyadaki eksiklerin giderilmesi şartıyla onarken, ağabeyi Alay Saydam'ın beraat kararını ise esastan bozdu.

1'inci Ceza Dairesi, sanık Alay Saydam'ın üzerine atılı 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürmeye azmettirme' suçunun niteliği, söz konusu suçun CMK'nin 100/3 maddesinde öngörülen suçlardan olması, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu gösteren dosya kapsamındaki deliller ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak, sanığın kaçma şüphesinin bulunduğu anlaşıldığından, sanık Alay Saydam hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verdi.

AĞABEYE DE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

İstinaf mahkemesinin kararının ardından Alay Saydam yakalanıp tutuklandı. İkinci kez 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Şafak Saydam, 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılırken, ağabeyi Alay Saydam ise 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Alay Saydam

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis kararına itiraz eden Alay Saydam, beraat talebiyle istinafa başvurdu. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'nci Ceza Dairesi, Saydam'ın beraat talebini reddedip, 'Kadına karşı kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

'ÇOCUKLARININ BEYANLARI DEĞİŞEBİLİYOR'

Elif Saydam'ın ailesinin vekili, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Begüm Osma Yılmaz, "Katili Elif'i bularak ne yazık ki kendi kök ailesinin evindeyken katletti. Ancak Elif'in eşi Şafak saydam bu cinayeti işlerken yalnız değildi. Ağabeyi Alay Saydam ile birlikte tüm süreci inşa ederek gelinen aşamada ağabeyinin azmettirmesi neticesinde suça konu eylemi gerçekleştirdi. Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi ilk etapta Şafak Saydam bakımından 'Kadın eşe karşı kasten öldürme' suçlamasından cezalandırma verirken, Alay Saydam bakımından azmettirme iddialarımızı yerinde bulmamıştı. Ama istinaf sürecinde yaptığımız savunmalar ve beyanlarımızın neticesinde her iki sanık hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'Kadın eşe karşı kasten öldürme' suçlamalarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiği, azmettirenin de aslında bu sebeple aynı suçla cezalandırılması gerektiğine karar verilmişti. Yine usul hukuku çerçevesinde yerel mahkeme bozma kararına uymakla beraber, sanık müdafileri tabii ki süreci temyize taşıdılar. Elif'in dosyası her kadın cinayetinde olduğu gibi hepimizi çok derinden sarsan dosyalardan biriydi ama cinayete kurban giden annelerin çocuklarının soruşturma ve kovuşturma aşamalarındaki beyanlarının bu nedenle önemli olduğu ve aşamalarda bu beyanların değişebileceğine ilişkin çok ciddi bir emsal yarattı. Çocuklar güvenlik endişeleri sebepleriyle bakım gösterenlerin ne yazık ki babalarının aile tarafı olması sebepleriyle kimi zaman bu dosyalarda aşamalarda çelişen beyanlarda bulunabiliyorlar. Ancak bizler biliyoruz ki çocukların ilk ifadeleri oldukça kıymetli. O sebeple bu dosyamızın temyiz aşamasından da bu şekilde alınarak geleceğini biliyoruz" diye konuştu.

İstinafta beraat talepleri reddedilen Alay Saydam'ın avukatlarının dosyayı temyiz için Yargıtay'a taşıdığı öğrenildi. Kaynak: DHABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır