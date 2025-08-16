HABER

Ağrı'da trafik kazasında yaralanan çocuk ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi

Ağrı'da trafik kazasında yaralanan 12 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte meydana gelen trafik kazası sonucunda Muhammet Hasan Sarı'nın omurgasında ciddi kırıkların olduğu tespit edildi.

Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan ve ileri düzey tedavi görmesi için Ankara'ya sevk edilen çocuk, ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.

Sarı, ambulans uçağa alınarak tedavisinin yapılabileceği Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, desteklerinden dolayı Ankara Etlik Şehir Hastanesi beyin cerrahisi ekibine teşekkür etti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

