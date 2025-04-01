Ağrı Dağı’na kayak yaparak tırmandılar

Birçok dinde kutsal sayılan ve terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan Ağrı Dağı, yıl boyunca yerli ve yabancı dağcıları ağırlamaya devam ediyor. Bu kez zirveye tırmanmaya karar veren bir grup dağcı, havanın uygun olmasıyla birlikte dağın eteklerinde profesyonelce kayak yaptı. Tırmanış sırasında kayak yaparak keyifli anlar yaşayan dağcılar, bu eşsiz deneyimi kameralarla kaydetti. Ağrı Dağı, sunduğu doğal güzellikler ve macera dolu aktivitelerle dağcılar için cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır