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Ağrı Dağı’na kayak yaparak tırmandılar

01.04.2025 10:31
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Ağrı Dağı’na tırmanış için gelen bir grup dağcı, zirveye tırmanırken dağın eteklerinde kayak yaparak yolculuklarına renk kattı.

Ağrı Dağı’na kayak yaparak tırmandılar

Birçok dinde kutsal sayılan ve terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan Ağrı Dağı, yıl boyunca yerli ve yabancı dağcıları ağırlamaya devam ediyor. Bu kez zirveye tırmanmaya karar veren bir grup dağcı, havanın uygun olmasıyla birlikte dağın eteklerinde profesyonelce kayak yaptı. Tırmanış sırasında kayak yaparak keyifli anlar yaşayan dağcılar, bu eşsiz deneyimi kameralarla kaydetti. Ağrı Dağı, sunduğu doğal güzellikler ve macera dolu aktivitelerle dağcılar için cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Dağı
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