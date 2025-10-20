HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ağrı’da yasaklı bölgede avlanan şahsa idari ceza

Ağrı’nın Çayır Köyü Genel Avlağı’nda yapılan denetimde, ava kapalı alanda izinsiz avlandığı belirlenen bir kişiye 4 bin 736 TL idari para cezası uygulandı.

Ağrı’da yasaklı bölgede avlanan şahsa idari ceza

Ağrı’nın Çayır Köyü Genel Avlağı’nda 12 Ekim Pazar günü saat 13.35 sıralarında yapılan denetimlerde, ava kapalı alanlarda izinsiz avlandığı tespit edilen bir kişiye işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Ağrı Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışmaları sonucunda, şahsın Merkez Av Komisyonu (MAK) kararlarına aykırı olarak yasaklı bölgede avlandığı belirlendi.

Söz konusu ihlal kapsamında, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 12. ve 23. maddeleri uyarınca şahsa 4 bin 736 TL idari para cezası uygulandı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İkinci duruşma öncesi gerginlik! Gözler salondaİkinci duruşma öncesi gerginlik! Gözler salonda
Snapchat'te erişim sorunu yaşandıSnapchat'te erişim sorunu yaşandı

Anahtar Kelimeler:
Ağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.