DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti: "Mehmet Akif Ersoy çocukluğumdan itibaren tanıdığım bir arkadaşım"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bazı haberlerde adının geçmesi dolasıyla görevinden istifa kararı aldığını açıkladı. Torlak yaptığı açıklamada, "Hakkımda herhangi bir suçlama bulunmamasına rağmen bugün yapılan bazı haberlerde ismimin anılması, şahsım adına üzüntü verici bir durumdur. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, çoğu kişinin malumu olduğu üzere çocukluğumdan itibaren tanıdığım bir arkadaşımdır." dedi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da olduğu bazı isimler tutuklanmıştı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bazı haberlerde adının geçmesi nedeniyle kurumun yıpranmaması adına görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"DEVLETİN İTİBARI ŞAHISLARIN İTİBARINDAN ÜSTÜNDÜR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Torlak şu ifadeleri kullandı:
"Bugün bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, adli bir süreçle ilgili yer alan haberde adımın geçtiğini öğrenmiş bulunuyorum. İçeriği ve bağlamı itibarıyla rahatsız edici olan söz konusu haberde, hakkımda herhangi bir suçlama bulunmamasına rağmen ismimin anılması, şahsım adına üzüntü verici bir durumdur.

Haberde adı geçen gazeteci Mehmet Akif Ersoy, çoğu kişinin malumu olduğu üzere çocukluğumdan itibaren tanıdığım bir arkadaşımdır. Şahsıma yönelik herhangi bir isnat söz konusu olmamasına rağmen, kişisel olarak hukuka aykırı bir eylem içerisinde bulunmadığımı özellikle vurgulamak istiyorum.

Bununla birlikte çalıştığım kurumun böyle bir haber bağlamında anılması, kesinlikle isteyeceğim en son şeydir. Devletin ve kurumlarının itibarı, şahısların itibarından üstündür. Bu nedenle görev yaptığım kurumun yıpranmaması adına yürütmekte olduğum görevden istifa etme kararı almış bulunuyorum.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

