Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, "Gereği yapıldı" notuyla yaptığı paylaşımda, "Artık caydırıcı cezalar geliyor" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından ilçede makas atıp, tehlikeli şekilde art arda şerit değiştirerek trafik güvenliğini hiçe sayan sürücü M.E.A'nın yakalandığını belirtti.

Paylaşımında sürücünün trafikteki görüntülerine de yer veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Mevcut kanuna göre makas atan araç sürücüsüne sadece idari para cezası uygulanıyor. Ehliyeti cebinde kalıyor ve aracını kullanabiliyordu. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi? Artık caydırıcı cezalar geliyor. Yeni Trafik Kanunu teklifine göre, makas atan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Trafiğin güvenliğini tehlikeye atan, makas atarak can güvenliğimizi hiçe sayan bu sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

