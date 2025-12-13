HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Suriye İçişleri Bakanlığı: Tedmur saldırısının güvenlik birimleriyle bağlantısı yok

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, Tedmur'da (Palmira) meydana gelen saldırının güvenlik birimleriyle bağlantısı olmadığını belirtti.

Suriye İçişleri Bakanlığı: Tedmur saldırısının güvenlik birimleriyle bağlantısı yok

Sözcü Baba, Suriye haber kanalı el-İhbariye'ye yaptığı açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin iç güvenlik birimlerinde liderlik pozisyonunda bulunmadığını ve üst düzey yönetimde yer almadığını bildirdi.

Söz konusu kişinin güvenlik kurumlarıyla kurumsal ya da hiyerarşik bir bağının bulunmadığını vurgulayan Baba, olayın tüm yönleriyle soruşturulduğunu kaydetti.

Sözcü, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Suriye güvenlik güçleri ve uluslararası koalisyon güçleriyle girdiği çatışmanın ardından etkisiz hale getirildiğini dile getirdi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakkari'de 'torbacı' operasyonuHakkari'de 'torbacı' operasyonu
Sakarya'da hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldüSakarya'da hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
suriye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Yüzde 150 kazandırdı ama şimdi alacaklara kötü haber

Yüzde 150 kazandırdı ama şimdi alacaklara kötü haber

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.