Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma! 12 kişi daha tutuklandı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, gözaltı sayısı son operasyonlarla 40'a yükseldi.
Şüpheli 1 kişinin ise arandığı öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlılardan 13'ü adli kontrol şartıyla, 13'ü ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan 2 zanlının adliyedeki işlemleri sürüyor.
