Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma! 12 kişi daha tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Manavgat Belediyesinin önceki yönetimine ilişkin "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişi daha tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, gözaltı sayısı son operasyonlarla 40'a yükseldi.

Şüpheli 1 kişinin ise arandığı öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlılardan 13'ü adli kontrol şartıyla, 13'ü ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 2 zanlının adliyedeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

