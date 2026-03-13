Çorum'da trafik kazası! 1 kişi yaralandı

Çorum'da TIR’a arkadan çarpan otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü Murat E., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da trafik kazası! 1 kişi yaralandı

Kaza, Çorum-Ankara kara yolu Sarımbey mevkisinde meydana geldi. Murat E. yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Recai Y. idaresindeki TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü, araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için uzun süre çalışma yaptı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Murat E., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

