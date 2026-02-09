Ağrı’da yoğun kar yağışı: 377 köy yolu ulaşıma kapandı

Olumsuz hava koşullarının ulaşımı aksattığı kentte, İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 91 iş makinesi, 115 personel ve 8 mobil ekip sahada görev yapıyor.

Karla mücadele çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiği belirtilirken, vatandaşların güvenli ulaşımının sağlanması amacıyla tüm imkânların seferber edildiği ifade edildi.

Ekipler, acil durumların yaşanmaması için öncelikli güzergâhlarda çalışmalarını yoğunlaştırırken, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır