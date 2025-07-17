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Ağrılı gençlerden haber alınamıyor! Turistik amaçlarla İran'a gitmişlerdi, endişeli aileler korku içinde

Turistik amaçla İran’a giden Ağrılı 3 gençten 15 gündür haber alınamıyor. Gençlerin fotoğraf çektikleri gerekçesiyle İran güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı öne sürüldü.

Ağrılı gençlerden haber alınamıyor! Turistik amaçlarla İran'a gitmişlerdi, endişeli aileler korku içinde
Hazar Gönüllü

İddiaya göre Ağrılı A.B. M.D. ve A.I., yaklaşık 15 gün önce Van sınır kapısından İran’a giriş yaptı. Gençler, turistik gezileri sırasında fotoğraf çekerken İran güvenlik güçlerince gözaltına alındı. O tarihten beri gençlerle iletişim kesildi.

Endişeli aileler, Dışişleri Bakanlığı’na ulaşmakta güçlük çekiyor. Ne yapacaklarını bilemeyen aileler çaresiz bir bekleyiş içinde.

A.I.’nın babası Halil I. yaşadıkları süreci şu sözlerle dile getirdi:

"Oğlumuz, turistik gezi için İran’a geçti. Arkadaşı fotoğraf çektiği için gözaltına alındığını öğrendik. Ancak 15 gündür ne kendisinden ne de yetkililerden hiçbir bilgi alamıyoruz. Çok endişeliyiz. Sesimizi duyuramıyoruz. Dışişleri ve yetkililerden oğlumuzun sağ salim bir an önce Türkiye’ye dönmesi için yardım bekliyoruz."

A.I.’nin eşi Dilara I., yaşadıkları belirsizlik ve endişeyi şöyle dile getirdi:

"Eşimle her gün konuşurduk, onun sesi bana güç verirdi. Ama 15 gündür ne bir ses, ne bir haber var. Telefonu kapandı, nerede olduğunu, nasıl olduğunu bilmiyorum. Dışişleri Bakanlığı’na ulaşmaya çalışıyoruz ama hiçbir karşılık alamıyoruz. Çok korkuyorum, ne yapacağımı bilemiyorum. Tek istediğim eşimin sağ salim geri dönmesi."

Aileler, yetkililerden diplomatik girişimlerin hızlandırılmasını ve gençlerin bir an önce Türkiye’ye sağ salim dönmesini talep ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Van İran
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