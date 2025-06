Ahmet Davutoğlu, Yavuz Ağıralioğlu'nu ziyaret etti! "Yetkiniz boşa düştü"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Davutoğlu ve Ağıralioğlu basın açıklaması yaptı.

"AMA YÖNTEMİ NASIL OLACAK?"

Davutoğlu, hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiklerini söyleyerek geçmişe ve geleceğe dair sohbet ettiklerini belirtti. Daha sonra 'Terörsüz Türkiye' sürecine yönelik konuşan Davutoğlu, "'Terörsüz Türkiye' kavramı ancak terörsüz bölge kavramıyla bütünleşirse başarılı olabilir. Türkiye'de Terörsüz Türkiye hedefine ulaşırsınız ama sınır ötesinde terör mevcudiyeti devam ederse ister Irak'ta ister Suriye'de isterse başka bir yerde içerideki terörden temizlenme arınma sürecinden emin olamazsınız. Kalıcı olmaz. Terör örgütünün silahsızlanması bir aşamadır. Ama eğer tümüyle terörden çevre bölgelerde arınmazsa nereden ne zaman çıkacağı belli olmayan bir fitneyle karşı karşıya kalırsınız. Dolayısıyla bu temasların yani devlet düzeninde yapılan temaslarda bu bilgiye dikkat etmek lazım. Sürecin mümkün olduğu kadar hızlı ve mümkün olduğu kadar şeffaf yürümesi lazım. Türkiye'de herhalde hiç kimse terörden arınmaya karşı çıkacak değil. Ama yöntemi nasıl olacak? Sonuçlarına nasıl emin olabiliriz? Yönteminin vicdanı rahatsız etmemesi lazım. Sonuçlarından da emin olmak için çok açık bir stratejinin devletin en üst katından Sayın Cumhurbaşkanı tarafından artık paylaşılması lazım" dedi.

"YETKİNİZ BOŞA DÜŞTÜ"

Ağıralioğlu ise Davutoğlu'na ziyaretleri için teşekkür etti. Ardından Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuşan Ağıralioğlu, "Sayın Bahçeli'nin rahmetli Alparslan Türkeş'in kabrinde Öcalan'a kurucu önder demesinin bir kastı olması lazım. Yani bu bunu bilecek, bu yaptığını, bunu planladığını düşünüyorum. Yani birkaç yıllık siyasetçi, kaç yıldır bu mesuliyeti taşıyor. Alparslan Türkeş'in kabrinde çocuklarımızı 41 yıldır katleden bir caniye kurucu önder demenin bir planı olmalı. Bu planı, bunu böyle demeyi giderken düşünmüştür. Yahut akşam düşünmüştür Sayın Bahçeli. Bundan ne umduğunu bize söylemesi lazım. Neyle karşı karşıya olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü bu retoriğin tam tersi bir hassasiyet, geçen dönem seçim kazandı. 'Öcalan'ın canına okuyacağız. Bu PKK'yla beraber olanları mahvedeceğiz. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimini kandille kirletenleri efendim bu memlekette yaşatmayacağız, nefes aldırmayacağız’ falan diye propaganda edilen bir eşikten şimdi devlet aklı falan diye başka bir yere geçip bizim buna da inanmamızı söylüyorlar. O yüzden diyorum 'Ben her istediğimi söylerim, her istediğimi söyleme hakkıyla hükümet ederim' dönemine son veriyoruz. Her istediğinizi söyleyemezsiniz. Geçen dönem bu yetkinin bu dediklerinizin tam tersini söyleyerek seçildiniz, yetkiniz boşa düştü. Bu dediklerinizi yapabilir misiniz? Tabii ki yapabilirsiniz. Bir şartla: Milletinizden yeniden yetki isteyeceksiniz. Çünkü millet size terör örgütünün canını okuyun diye geçen dönem yetki verdi. Devlet yönetimi yine sizin elinizde kaldı. Siz PKK'nın canına okuyacağız diye aldığınız vekaleti, 'PKK'ya can olacağız'a çeviremezsiniz. Millet yetki verirse biz susarız. Millet vermezse siz susacaksınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır