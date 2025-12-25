HABER

Adana'da kan donduran olay! Biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da gece saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı İbrahim Kiracı (46), kızı Derin (13) ile engelli oğlu Doruk'u (11) tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Öte yandan İbrahim Kiracı'nın 6 Şubat depremlerinin ardından ailesiyle Hatay'dan Adana'ya yerleştiği ve bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede oturan İbrahim Kiracı, henüz bilinmeyen sebeple kızı Derin ve engelli oğlu Doruk'u tabancayla göğüslerinden vurdu.

Ardından ev sahibinin yanına giden Kiracı, çocuklarını öldürdüğünü söyleyip, polisi aramasını istedi. Tekrar eve dönen İbrahim Kıracı, çocuklarını vurduğu tabancayı başına dayayıp ateşledi.

BABA VE ÇOCUKLARI OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ev sahibinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde İbrahim Kiracı ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İbrahim Kiracı ile çocukları derin ve Doruk'un cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

DEPREMİN ARDINDAN ADANA'YA YERLEŞMİŞLER

Öte yandan İbrahim Kiracı'nın 6 Şubat depremlerinin ardından ailesiyle Hatay'dan Adana'ya yerleştiği ve bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.

(DHA)

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

