Kafa kafaya çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 2 yaralı

Kaza, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi’nde yaşandı. Seyir halinde olan 71 ADT plakalı Hyundai marka otomobil, karşıdan gelen 31 AYP 728 plakalı Opet marka otomobille çarpıştı. Kafa kafaya çarpışan otomobillerin hurdaya döndüğü kazada, 2 kişi yaralandı.

KAZADA İKİ KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalesinin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır