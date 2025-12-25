HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kafa kafaya çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 2 yaralı

Hatay’ın Antakya ilçesinde kafa kafaya çarpışan iki otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalesinin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kafa kafaya çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 2 yaralı

Kaza, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi’nde yaşandı. Seyir halinde olan 71 ADT plakalı Hyundai marka otomobil, karşıdan gelen 31 AYP 728 plakalı Opet marka otomobille çarpıştı. Kafa kafaya çarpışan otomobillerin hurdaya döndüğü kazada, 2 kişi yaralandı.

Kafa kafaya çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 2 yaralı 1

KAZADA İKİ KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalesinin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kafa kafaya çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 2 yaralı 2

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AFAD duyurdu: Hatay'da 3,6 büyüklüğünde depremAFAD duyurdu: Hatay'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Telegram'ın kurucusundan Macron'a 'dijital Gulag' eleştirisiTelegram'ın kurucusundan Macron'a 'dijital Gulag' eleştirisi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hatay kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 16 dakikada oldu! İşte havada yaşananlar...

Her şey 16 dakikada oldu! İşte havada yaşananlar...

Kol ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü, hayatını kaybetti! Velilere uyarı

Kol ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü, hayatını kaybetti! Velilere uyarı

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu!

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu!

Spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin aylık geliri ortaya çıktı!

Spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin aylık geliri ortaya çıktı!

Yeni asgari ücretle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Yeni asgari ücretle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

HAK-İŞ'ten asgari ücret çıkışı! "Bu yapıdan çıkmaz"

HAK-İŞ'ten asgari ücret çıkışı! "Bu yapıdan çıkmaz"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.