Ankara'daki uçak 16 dakikada neden düştü? Özel jetin son anlarında neler oldu? İşte havada yaşananlar

Ankara uçak kazası haberiyle sarsıldı. Dün akşam saatlerinde Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan özel bir jet, Ankara'dan havalandıktan kısa bir süre sonra radar sisteminden kayboldu. Arama kurtarma ve acil durum ekipleri teyakkuza geçerken; korkulan haber çok geçmeden geldi.

DÜŞEN JETİN ENKAZINA ULAŞILDI

Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan özel jetin düştüğü belirtilirken; düşen uçağın enkazına da ulaşıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada "Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 km. güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Libya Genelkurmay Başkanı Al-Hadda ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

DURAN: "20.17'DE HAVALANDI"

Başkan Duran, "23 Aralık 2025 günü Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve maiyetindeki dört kişi ile üç mürettabatı taşıyan bir özel jet, 20:17’de Esenboğa havalimanından kalktıktan sonra 20:33’te hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı acil durum bildirmiş ve acil iniş talebinde bulunmuştur." dedi.

HAVADA ELEKTRİK ARIZASI VE ACİL İNİŞ ÇAĞRISI

Edinilen bilgilere göre, kalkıştan kısa bir süre sonra uçakta teknik bir sorun meydana geldi. Pilotun, kule ile irtibata geçerek uçakta elektrik arızası yaşandığını bildirdiği öğrenildi.

Arıza bildiriminin ardından rotasını geri çeviren uçağın, acil iniş talebinde bulunduğu ancak daha sonra radar bağlantısının koptuğu belirtildi.

LİBYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ: TEKNİK BİR ARIZA OLDU

Libya'dan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Hadda'nın bulunduğu özel jetin düşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Libya İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi, "Tüm göstergeler, uçağın düşme nedeninin teknik bir arıza olduğuna işaret ediyor." dedi.

Libya Ulusal Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdülhamid Muhammed el-Dibeybe ise Libya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Al-Hadda ve beraberindeki heyetin düşen uçakta hayatını kaybettiğini duyurdu.

LİBYA'DA 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Libya'da, Genelkurmay Başkanı Al-Hadda'nın elim kazada hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Hadda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'nu ziyaret etmişti.