Son dakika | Enkazına ulaşıldı! Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad'ı taşıyan özel jet düştü

Son dakika haberi: Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan özel bir jet ile radar bağlantısı birkaç dakika sonra kesildi. Yaklaşık 32 bin 400 fite yükseldiği belirtilen jetin düştüğü bildirildi. Gelişmeler takip ediliyor.

ŞİDDETLİ SES DUYULDU

İHA'nın aktardığına göre Haymana ilçesi yakınlarında şiddetli bir ses duyuldu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

SON DAKİKA | ANKARA'DA HAVA TRAFİĞİ KAPATILDI

Olay nedeniyle hava sahası uçuşlara kapatıldı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU: JETTE LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI VARDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jette Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad’ın da aralarında bulunduğu beş yolcu olduğunu açıkladı. Yerlikaya'nın olayla ilgili ilk açıklaması şu şekilde:

"Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.

Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre söz konusu jet Ankara’dan havalandıktan sonra havada elektrik arızası verdi.

Arıza bildirimi kuleye yapıldı ve uçak geri dönüşe geçti, acil iniş bildirildi.

SON DAKİKA | ANKARA'DA DÜŞEN JETİN ENKAZINA ULAŞILDI

Alınan son dakika bilgisine göre jetin enkazına ulaşıldı.

GENELKURMAY BAŞKANI TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Al-Haddad, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetiyle Türkiye'ye gelmiş, ayrıca Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşmüştü.

RADARDAKİ SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

İşte jetin radardaki son görüntüsü:

Ayrıntılar geliyor...