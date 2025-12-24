HABER

Kol ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü, hayatını kaybetti! Velilere uyarı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ilkokul öğrencisi Tarık Ediz Özkanlı, ailesine kol ağrısı şikayetinde bulunması üzerine hastaneye götürüldü. 8 yaşındaki öğrenci menenjit şüphesiyle tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Sakarya Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, vefat eden öğrencinin velileriyle iletişime geçildi.

Akyazı ilçesinde bir ilkokulda öğrenim gören Tarık Ediz Özkanlı, geçen pazartesi günü okulda kol ağrısı şikayetinde bulunması üzerine ailesine bilgi verilerek hastaneye götürüldü.

MENENJİT TEDAVİSİ GÖRÜRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan ilk değerlendirmelerde öğrenci menenjit şüphesiyle tedavi altına alındı.

Durumu ağırlaşan Tarık Ediz Özkanlı, sabah saatlerinde yoğun bakım ünitesine alındı. Özkanlı, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

VELİLERE UYARI

Sakarya Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, vefat eden öğrenci ile aynı sınıfta öğrenim gören ve aynı servisi kullanan öğrencilerin tedbir amaçlı olarak acil serviste tetkikleri yapılarak önleyici tedavilerinin başlatılması için velileriyle iletişime geçildi.

Tarık Ediz Özkanlı, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Akyazı Alaağaç Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.Kaynak: DHA

