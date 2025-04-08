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Ahmet Hakan da beklemiyordu! Hakan Bayrakçı'nın Tel Aviv çıkışı canlı yayına damga vurdu: "Türk ordusu 72 saatte girer"

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı'nın İsrail çıkışı canlı yayına damga vurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Türkiye ile Suriye'de çatışmak istemiyoruz" sözlerinin tartışıldığı programda Bayrakçı "Türk ordusu 72 saatte Tel Aviv'e girer" dedi. Bu sözleri duyar duymaz Ahmet Hakan'dan gelen tepki dikkat çekti.

Ahmet Hakan da beklemiyordu! Hakan Bayrakçı'nın Tel Aviv çıkışı canlı yayına damga vurdu: "Türk ordusu 72 saatte girer"
Hazar Gönüllü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "Türkiye ile çatışma istemiyoruz" mesajı dün akşam CNN Türk canlı yayınında masaya yatırıldı. Kamuoyunda anketleriyle tanınan SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı canlı yayında ortaya koyduğu iddialı çıkışla ses getirdi.

"İNSANLAR İNANMAYABİLİR"

"İddialı bir şey söyleyeyim, belki insanlar inanmayacaklar" diyen Hakan Bayrakçı, Türk ordusunun 72 saatte Tel Aviv'e girebileceğini belirtti.

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AHMET HAKAN MÜDAHALE ETTİ: SÖYLEME AĞABEY ONU

Bunu duyan sunucu Ahmet Hakan ise Bayrakçı'ya "Söyleme ağabey onu ya" diye karşılık verdi.

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Bayrakçı ise "Ama teknik bir şey söylüyorum" diyerek sözünün arkasında durdu.

NETANYAHU NE DEMİŞTİ?

Dün ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Beyaz Saray'da yeni görev döneminde ikinci kez ağırladı.

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Oval Ofis'te yaptıkları görüşmede basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Netanyahu şöyle konuştu:

"Suriye'deki durumu da ele aldık. Türkiye ile kötüleşen komşuluk ilişkilerimiz var. Suriye'nin, Türkiye de dahil olmak üzere hiç kimse tarafından İsrail'e saldırı için bir üs olarak kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye, ABD ile harika ilişkileri olan bir ülke. Başkan Trump'ın Türkiye lideri (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) ile bir ilişkisi var. Bu çatışmayı çeşitli şekillerde nasıl önleyebileceğimizi görüştük."

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İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK DÜNKÜ SALDIRILARINDA 41 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

AA muhabirinin sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından edindiği bilgilere göre, İsrail ordusu, pazartesi günü özellikle sivillerin yaşadığı evleri, çadırları ve toplanma alanlarını hedef aldı.

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği hava saldırılarında, aralarında bir gazeteci ve doktorun da bulunduğu 41 Filistinli yaşamını yitirdi.

GAZZE'DE CAN KAYBI YÜKSELİYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1391 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 434 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 752'ye, yaralıların sayısı ise 115 bin 475'e yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan Hakan Bayrakçı
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