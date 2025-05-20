HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ahmet Matia Minguzzi cinayetinde çok konuşulacak detay! Bıçak suç aleti sayılmadı

Kadıköy'de vahşice katledilen 15 yaşındaki Ahmet Matia Minguzzi olayı Türkiye'de uzun süredir gündemde. Görüntüleri yürekleri dağlayan davada yeni bir gelişme yaşandı. Mattia’yı hayattan koparan bıçakla ilgili ise kriminal inceleme yapıldı. Yapılan incelemede bıçağın yasak niteliği taşıyan bıçaklardan olmadığı kararına varıldı.

Ahmet Matia Minguzzi cinayetinde çok konuşulacak detay! Bıçak suç aleti sayılmadı
Ufuk Dağ

Ahmet Matia Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin dosya ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Güvenlik kaydının zaman aşımına uğradığı belirtilirken; bıçak suç aleti kapsamında sayılmadı.

a1

BIÇAKTA KRİMİNAL İNCELEME YAPILDI

Yargılama sürerken B.B. hakkında ayrıca “Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan ayrıca bir soruşturma yürütüldü. Mattia’yı hayattan koparan bıçakla ilgili ise kriminal inceleme yapıldı, İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nce rapor hazırlandı. Hazırlanan raporda bıçağın 10.3 santimetre uzunluğunda, tek ağızlı, sivri uçlu, oluksuz, sırtı küt, yeşil plastik kabzalı olduğu belirtildi.

a2

"YASAK NİTELİĞİ OLMAYAN BIÇAK"

Türkiye'yi yasa boğan Mattia Ahmet Minguzzi’nin katledilmesine ilişkin dava sürerken B.B.’nin olayda kullandığı bıçağa ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ekol TV'den Dilek Yaman Demir ve Elyesa Karatepe'nin haberine göre, yapılan incelemede bıçağın yasak niteliği taşıyan bıçaklardan olmadığı kaydedilirken; B.B. hakkında “Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan takipsizlik kararı verildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fransa'da hapishanelere sokulan telefonların toplatılması için operasyon başlatıldıFransa'da hapishanelere sokulan telefonların toplatılması için operasyon başlatıldı
Kocasından altınları saklamak için hırsızlık süsü verdi: Kadının oyunu, polisin incelemesine kadar sürdü!Kocasından altınları saklamak için hırsızlık süsü verdi: Kadının oyunu, polisin incelemesine kadar sürdü!

Anahtar Kelimeler:
cinayet Kadıköy Ahmet Minguzzi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Köprüden balıklama yola atladı... İstanbul'da akılalmaz görüntü!

Köprüden balıklama yola atladı... İstanbul'da akılalmaz görüntü!

Volkan Konak'a öfke kusan Çatalca Müftüsüne yeni görev

Volkan Konak'a öfke kusan Çatalca Müftüsüne yeni görev

Uzak Şehir ve Kanal D'ye boykot tepkisi! "Hiçbir şekilde izlemeyeceğim"

Uzak Şehir ve Kanal D'ye boykot tepkisi! "Hiçbir şekilde izlemeyeceğim"

Bu illerde vatandaşa domuz eti yedirdiler!

Bu illerde vatandaşa domuz eti yedirdiler!

Uykusundan dayanılmaz öksürükle uyandı, aynaya bakınca şok oldu!

Uykusundan dayanılmaz öksürükle uyandı, aynaya bakınca şok oldu!

400 milyon dolarlık jetle ilgili tartışmalar sürüyor! Trump hediye demişti, uçak satılık çıktı

400 milyon dolarlık jetle ilgili tartışmalar sürüyor! Trump hediye demişti, uçak satılık çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.