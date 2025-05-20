Ahmet Matia Minguzzi cinayetinde çok konuşulacak detay! Bıçak suç aleti sayılmadı

Ahmet Matia Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin dosya ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Güvenlik kaydının zaman aşımına uğradığı belirtilirken; bıçak suç aleti kapsamında sayılmadı.

BIÇAKTA KRİMİNAL İNCELEME YAPILDI

Yargılama sürerken B.B. hakkında ayrıca “Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan ayrıca bir soruşturma yürütüldü. Mattia’yı hayattan koparan bıçakla ilgili ise kriminal inceleme yapıldı, İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nce rapor hazırlandı. Hazırlanan raporda bıçağın 10.3 santimetre uzunluğunda, tek ağızlı, sivri uçlu, oluksuz, sırtı küt, yeşil plastik kabzalı olduğu belirtildi.

"YASAK NİTELİĞİ OLMAYAN BIÇAK"

Türkiye'yi yasa boğan Mattia Ahmet Minguzzi’nin katledilmesine ilişkin dava sürerken B.B.’nin olayda kullandığı bıçağa ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ekol TV'den Dilek Yaman Demir ve Elyesa Karatepe'nin haberine göre, yapılan incelemede bıçağın yasak niteliği taşıyan bıçaklardan olmadığı kaydedilirken; B.B. hakkında “Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan takipsizlik kararı verildi.