Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler: Satırla dolaşan katil olayı gülerek arkadaşlarına anlatmış!

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak’ta kaykay malzemesi almak için gittiği bit pazarında B.B. ve U.B. isimli kişilerle arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmada B.B. tarafından bıçaklanıp B.U. tarafından ise yerde tekmelenmişti. Olayda ağır yaralanan ve 9 Şubat’ta hayatını kaybeden, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

CANLANDIRARAK ANLATTI

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerine göre, Minguzzi'nin katili olay sonrası metrobüs durağında arkadaşlarına cinayeti gülerek anlatıyor. B.B.’nin olay yerinden kaçtıktan hemen sonra metrobüs durağında üç arkadaşıyla buluştuğu, burada gülerek ve el hareketleriyle cinayeti anlattığı görüldü.

BAŞKA SABIKALARI DA VARMIŞ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava kapsamında 10 Nisan günü ilk kez Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanıklar B.B ve U.B.'nin yargılama sürecinden önce de başka olaylara karıştığı öğrenildi.

SAVCILIK SUÇ UNSURU BULUNMADIĞINI BELİRTTİ

Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayan B.B., olaydan 1 ay önce Kadıköy'de 6 Aralık'ta polis aramasında üstünde satırla yakalandı. B.B. hakkında "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan soruşturma başlatıldı. Savunmasında ise, “Babam pide ustası pideleri doğramak için satır istedi. Satırı pazardan aldım" dedi. Soruşturma kapsamında satır üzerinde kriminal incelemede, 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet' kapsamında olmadığına dair rapor düzenlendi. Bu raporun ardından savcılık, suç unsuru bulunmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi.