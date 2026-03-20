Ahşap ev alev topuna döndü

Sapanca ilçesi Çayiçi Mahallesi Gümrük Sokak’ta gece saatlerinde ahşap evin müştemilat kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sararken, durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında daha sonra soğutma çalışması yapıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

