Ahşap ev alev topuna döndü

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde tek katlı ahşap evin müştemilatında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sapanca ilçesi Çayiçi Mahallesi Gümrük Sokak’ta gece saatlerinde ahşap evin müştemilat kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sararken, durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında daha sonra soğutma çalışması yapıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Iğdır’da günlük kiralık dairede yangınIğdır’da günlük kiralık dairede yangın
Deprem şehitliğinde hüzünlü bayramDeprem şehitliğinde hüzünlü bayram

En Çok Okunan Haberler
İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı

ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Ava Yaman'ın konuşmasına babası izin vermedi! Yaşı merak edildi

Ava Yaman'ın konuşmasına babası izin vermedi! Yaşı merak edildi

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

En Çok Aranan Haberler

