Aile faciasında hayatını kaybeden anne ve oğul Kemah’ta toprağa verilecek

İstanbul Çekmeköy’de meydana gelen aile faciasında hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazeleri, memleketleri Erzincan’ın Kemah ilçesinde toprağa verilecek.

Dün Çekmeköy’de yaşanan olayda, 35 yaşındaki S.H’nin geçirdiği cinnet sonucu annesi Medine Hepgülnar (61) ile ağabeyi Ekrem Hepgülnar (41) hayatını kaybetti, kardeşi K.H. ise ağır yaralandı. Şüpheli S.H, olayın ardından polise teslim oldu.

ANNE VE OĞUL MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Hayatını kaybeden Medine Hepgülnar ve Ekrem Hepgülnar’ın cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazeler ailelerine teslim edildi.

Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, defnedilmek üzere Erzincan’ın Kemah ilçesine getirildi.
Olayda ağır yaralanan K.H’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Medine Hepgülnar ve Ekrem Hepgülnar’ın yarın Kemah’ta kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecekleri bildirildi.

08 Nisan 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Çekmeköy cenaze
