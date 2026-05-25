Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde kontrolden çıktıktan sonra bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü kurtarılamadı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı Alikurt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli – Afyon karayolunda seyir halinde olan Kerem Can (52) idaresindeki 03 NG 677 plakalı SUV araç, Alikurt Mahallesi yakınlarına geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücünün kontrolünü sağlayamadığı lüks araç, bariyerlere saplanarak durabildi.

DENİZLİ'DE FECİ KAZA

Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Kere Can, sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

