Son Dakika | Resmi Gazete'de yayımlandı: Kapatılan İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 22 Mayıs 2026 tarihinde resmen kapatılan ve faaliyet izinlerine son verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi'yle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YENİDEN AÇILDI: FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEK

25 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre kapatılan ve faaliyetleri durdurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeniden açıldığı duyuruldu.

CUMHURBAŞKANI İMZASIYLA KAPATILMIŞTI

Resmi Gazete'de yer alan kararda, "Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11inci maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadeleri yer almıştı.

NEDEN KAPATILDI?

Can Holding'e yönelik birinci dalga operasyon, 11 Eylül 2025'te İstanbul merkezli olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.

Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınanlardan Kenan Tekdağ, daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tekdağ, "Biz hayatımızı şeref, haysiyet ve adalet üzerine inşa ettik" diyerek suçlamaları reddetti.

Birinci dalga operasyonda Can Holding bünyesindeki Habertürk, Show TV, Bloomberg HT, Doğa Kolejleri ve Bilgi Üniversitesi işletmeleri dahil 121 şirkete el konuldu.

Operasyon, MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin hazırladığı inceleme dosyalarına dayandırıldı. 22 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete ile kayyum yönetimindeki İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin resmen kapatıldığı duyurulmuştu.