Aile hekimlerine Beyşehir’de eğitim programı

Konya’nın 5 farklı ilçesinde görev yapan aile hekimleri Beyşehir ilçesinde düzenlenen eğitim programında bir araya geldi.

Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Derebucak ve Yalıhüyük ilçelerinde görev yapan aile hekimleri Beyşehir Devlet Hastanesinde düzenlenen Sağlık Bakanlığı’nın "Tanıdan tedaviye güncel yaklaşımlar" konulu eğitim programına katıldı. Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ali Kılınç’ın koordinatörlüğünde iki gün süreyle gerçekleşen eğitim programının Eylül ayı için belirlenen Dermatoloji Eğitimi ise Dermatoloji Uzmanı Dr. Neslihan Deniz’in sunumlarıyla gerçekleştirildi

(İHA)