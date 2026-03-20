Aile içi tartışma faciayla bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Bayram izni için Isparta'ya gelen polis memuru iki kardeş arasında evde başlayıp araçta devam eden tartışma faciayla bitti. Silahı başına dayayan polis memuru oğlunu gören baba, kendi silahını çıkartıp müdahale etmek istediği sırada tabancalardan biri ateş aldı. Polis memuru hayatını kaybetti, baba ise yaralandı. Kurşunun kimin silahından çıktığı henüz belirlenemedi.

Aile içi tartışma faciayla bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Vatan Mahallesi 234. Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, bayram izni için memleketlerine gelen Antalya'da görevli polis memuru Ömer A. ile Denizli'de görevli polis memuru Deniz A., evde yaşanan aile içi tartışmanın sonrasında anne ve baba ile birlikte aynı araca binip evden ayrıldı.

İKİ POLİS MEMUR KARDEŞ VE BABANIN TARTIŞMASINDA KAN AKTI: 1 ÖLÜ

Tartışma araçta da devam edince ikametlerin önüne geldiklerinde anne araçtan inip eve gitti. Devam eden tartışma sırasında Deniz A., bir anda bağırarak silahını çıkartıp kendi kafasına doğrulttu. Ardından baba Mustafa A. da beylik tabancasını çıkararak araçtan indi. Silahları birbirlerinden almak isterken yaşanan arbede sırasında, tarafların tabancalarından birinin bir anda ateş alması sonucu baba M.A. ile oğlu Deniz A. boyunlarından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aile içi tartışma faciayla bitti: 1 ölü, 1 yaralı 1

TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesine ve Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Deniz A., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa A.'nın Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü, olayda yaralanmayan ancak tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Ömer A.'nın da aynı hastanede gözetim altında olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerinde 2 tabanca, 1 boş kovan ve 1 dolu fişek ele geçirilerek incelemeye alındı. Kurşunun ise kimin silahından çıktığının henüz tespit edilemediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralıSiirt'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BAE'deDışişleri Bakanı Hakan Fidan BAE'de

En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk!

İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk!

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Evlilik sözleşmesini yeniledi! Ömür boyu aylık ödenecek rakam...

Evlilik sözleşmesini yeniledi! Ömür boyu aylık ödenecek rakam...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

