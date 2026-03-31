Aile katliamında yeni detay! Cani damadın 4 kişiyi öldürme sebebi belli oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve eşinin ailesine yönelik gerçekleştirilen kanlı saldırı ilçeyi yasa boğdu. Ömer Coşkun'un, eşi Sariye Nur Coşkun ile birlikte kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdüğü olayla ilgili soruşturma sürerken katliamın nedeni belli oldu.

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen aile içi cinayet Türkiye'yi sarsan bir faciaya dönüştü. Boşanma aşamasındaki eşi Sariye Nur Coşkun (22), kayınpederi Musa Girgin (51), kayınvalidesi Fadime Girgin (43) ve kayınbiraderi Yusuf Can Girgin'i (12) öldüren Ömer Coşkun'un (26) jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından edinilen bilgilere göre, şüpheli hakkında daha önce 14 Ocak 2025 - 14 Şubat 2025 tarihleri arasında 1 ay süreyle koruma tedbir kararı uygulandığı, ancak şu anda yürürlükte olan yeni bir koruma tedbirinin bulunmadığı öğrenildi.

UYURKEN YAKALANDI

Olay sonrası mahallede büyük panik yaşanırken, Kabaçınar Mahalle Muhtarı Bekir Sıtkı Alp, gece saatlerinde gelen haberle uyandıklarını belirterek şunları söyledi:

"Gece komutanların aramasıyla uyandık. Olay yerine geldiğimizde evde 4 kişinin hayatını kaybettiğini gördük. Vatandaşları tanıyoruz. Şüpheliyi aradık, evine gittik. Evinde yatarken bulundu. Karakol komutanlarımız tarafından teslim alındı. Cenazelerin defin işlemleri için hazırlık yapıyoruz."

DÜĞÜN TAKILARINI İSTİYORMUŞ

Ma Ömer Coşkun'un (26) av tüfeğiyle eşi Şadiye Nur Coşkun (22), kayınpederi Musa Girgin (51), kayınvalidesi Fatma Girgin (43) ve kayınbiraderi Yusuf Can Girgin'i (12) öldürdüğü olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan odun ve kömür satış işi ile uğraştığı öğrenilen şüpheli Coşkun'un, 2 yıl önceki düğünde takılan takıları, boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinden istediği, olayın da bu nedenle yaşandığı öğrenildi.

BOŞANMA DAVASI 2 NİSAN'DAYDI

Muhtar Alp, çiftin yaklaşık 2 yıllık evli olduğunu ve son 4-5 aydır boşanma sürecinde olduklarını belirterek, "Bir duruşma yapılmıştı. 2 Nisan'da tekrar mahkemeleri vardı. Anlaşmalı boşanma olacağını düşünüyordu aile. Ancak şahsın düğün masraflarını gerekçe göstererek 370 bin lira istediği, bunun üzerine kız tarafının dava açtığı ifade ediliyor. Olayın bu süreçte geliştiği söyleniyor" dedi.

"JANDARMANIN SİRENİYLE UYANDIK"

Mahalle sakinlerinden Ali Alp (52) ise yaşananların herkesi derinden sarstığını belirterek, "Ölenler çok iyi insanlardı. Kaçarak evlenmişlerdi. Zaman zaman sorunlar yaşanıyordu. Son 5-6 aydır görüşmüyorlardı. Silah sesini hiç duymadık. Jandarmanın sireniyle uyandık. Bu yaşıma geldim böyle bir olay hiç görmedim. Köyde ilk kez böyle bir şey yaşanıyor" diye konuştu.

Cinayete kurban giden Girgin ailesinin 4 ferdinin cenazelerinin ise İzmir Adli Tıp Kurumunda olduğu ve işlemlerin ardından cenazelerin aile yakınlarına teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. (İHA/DHA)