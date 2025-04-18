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Ailesi yurt dışından çilingir göndermişti... Evinde ölü bulunan Gözde'nin vücudundaki morluklar şüpheyi arttırdı: 3-4 günlük çıktı!

36 yaşındaki Gözde Gökalp'in Antalya'da yalnız yaşadığı evde cansız bedeni bulunmuştu. Gökalp'in yurt dışında olan ailesinin eve çilingir göndermesi üzerine genç kadının hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Gökalp'in vücudunda şüphe uyandıran morlukların ise 3-4 günlük olduğu belirlendi. Gökalp'in erkek arkadaşı H.Ş. ise polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ailesi yurt dışından çilingir göndermişti... Evinde ölü bulunan Gözde'nin vücudundaki morluklar şüpheyi arttırdı: 3-4 günlük çıktı!
Çiğdem Sevinç

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 138 Sokak’ta, 4 katlı apartmanın son katında tek başına yaşayan Gözde Gökalp'ten haber alamayan yurt dışındaki ablası, kardeşinin sevgilisi H.Ş.'yi arayıp durumu bildirdi. H.Ş., Gözde Gökalp'in ablasına, eve gidip bakacağını söyledi. Aynı zamanda Gökalp'in yine yurt dışında yaşayan babası da Antalya'da yaşayan çilingir arkadaşına durumu anlatıp, eve gidip içeri girmesini söyledi. Dün sabah saatlerinde çilingir eve gidip kapıyı açınca, Gözde Gökalp'i oturma odasında yüzüstü hareketsiz gördü.

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OTOPSİ YAPILACAKTI

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine adrese olay yeri inceleme ekibi de sevk edildi. Ekiplerin ve savcılığın incelemesinin ardından Gözde Gökalp'in cenazesi, otopsisi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gökalp'in vücudunun çeşitli yerlerinde morlukların tespit edilmesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, siteye girenler için kimlik tespiti de yaptı. Cinayet ihtimalini değerlendiren ekipler, çalışmalarını sürdürürken, Gözde Gökalp'in erkek arkadaşı H.Ş., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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MORLUKLAR 3-4 GÜNLÜK ÇIKTI

Gözde Gökalp'in ön otopsisinde, vücudundaki morlukların yeni olmadığı, 3-4 günlük olduğu belirlendi. Öte yandan Gökalp'in erkek arkadaşı H.Ş. ise ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya kadın cinayeti Çilingir yurt dışı
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