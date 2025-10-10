HABER

'Ajans' diyerek kandırdılar! 6 ilde operasyon! 23 kadın kurtarıldı

Bursa merkezli 6 ilde, suç örgütü kurarak yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları, "ajans" adı altında yüksek kazanç vaadiyle kandırarak ülkeye getirdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 23 mağdur kadın kurtarıldı.

'Ajans' diyerek kandırdılar! 6 ilde operasyon! 23 kadın kurtarıldı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Örgüt Faaliyetleri Kapsamında Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarına ilişkin geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

YABANCI UYRUKLU KADINLARI "AJANS" ADI ALTINDA YÜKSEK MAAŞLARLA KANDIRMDILAR

Yapılan teknik ve fiziki takiplerde, "ajans" adı altında kurulan yapı ile yüksek kazanç vaadiyle yabancı uyruklu kadınların ülkeye getirildiği, Bursa ilinde örgütlenerek fuhuş organizasyonları yapıldığı, kadınların fuhşa zorlandığı, fuhuş taşımacılığını yapan şoförler ile kadınların barındırıldığı apart-otel işletmecilerinin de örgüt içerisinde yer aldığı belirlendi.

BANKA HESAPLARINA EL KOYUP FUHUŞA ZORLADILAR

Örgütün A.Ç. isimli şahıs tarafından kurulduğu, liderliğini ise E.Ç. ve K.A. isimli şahısların yaptığı, K.A., D.B. ve U.Ç. isimli şahısların da yardımcılık görevini üstlendikleri tespit edildi. Şüphelilerin, kadınların fotoğraflarını müşterilere "katalog" şeklinde attıkları, uygunsuz sitelerden ve sosyal medya üzerinden müşteri temin ettikleri, elde edilen gelirlerin bir kısmına el koydukları, banka hesaplarında ise fuhuştan elde edilen yüklü miktarda para trafiği olduğu ortaya çıktı.

9’U TÜRK VATANDAŞI, 23 MAĞDUR KADIN KURTARILDI

Yürütülen soruşturma çerçevesinde saat 07.00 sıralarında Bursa merkezli olmak üzere Trabzon, İstanbul, Adana, İzmir ve Ordu illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 22 şüpheli gözaltına alınırken, 9’u Türk vatandaşı, 14’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 23 mağdur kadın kurtarıldı.

Emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

(İHA)

10 Ekim 2025
10 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Bursa fuhuş fuhuş operasyonu
