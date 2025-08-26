HABER

AJet'ten peş peşe kampanyalar: Hem yurt içi hem avrupa'ya uçak bileti indirimi!

AJet, son dönemde başlattığı kampanyalarla dikkat çekiyor. Yurt içinde indirimli uçuşlar sunan şirket, Avrupa'ya da çok uygun fiyatlarla seyahat imkanı sağlıyor. Özellikle Avrupa kampanyası, 9 Euro'dan başlayan fiyatlarla 9 farklı ülkeye uçuş fırsatı sunarak büyük ilgi görüyor.

AJet, yolcularına hem yurt içinde hem de Avrupa'da avantajlı seyahat imkanları sunuyor. Yurt içi uçuşlarda indirimlerin yanı sıra, Avrupa'ya 9 Euro'dan başlayan fiyatlarla uçma fırsatı da sunuluyor.

Türkiye'nin yükselen hava yolu şirketi AJet, yolcularına sunduğu cazip kampanyalarla adından sıkça söz ettiriyor. Şirket, hem yurt içi seyahatleri kolaylaştırmak hem de Avrupa'yı keşfetmek isteyenlere uygun fiyatlı seçenekler sunmak amacıyla peş peşe indirimler ve kampanyalar başlatmış durumda. Yurt İçinde İndirim Rüzgarı: AJet, yurt içi uçuşlarında belirli dönemlerde indirim kampanyaları düzenleyerek, özellikle tatil ve seyahat planı yapanların bütçesini rahatlatmayı hedefliyor. Kampanyaların detayları ve geçerlilik süreleri değişiklik gösterse de, genel olarak erken rezervasyon yaptıran yolcular daha avantajlı fiyatlarla bilet bulabiliyor. Avrupa'ya 9 Euro'ya Uçma Fırsatı: AJet'in en dikkat çekici kampanyası ise Avrupa uçuşlarında sunduğu indirimler. Şirket, Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç olmak üzere toplam 9 Avrupa ülkesine 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla bilet satışı yapıyor. Bu kampanya, özellikle gençlerin ve öğrencilerin Avrupa'yı keşfetme hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine olanak tanıyor. Kampanya Detayları: Avrupa kampanyası hem Türkiye çıkışlı hem de Türkiye varışlı uçuşlar için geçerli. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin belirli bir süre içinde biletlerini satın almaları gerekiyor. Biletler, sonbahardan ilkbahara kadar uzanan geniş bir tarih aralığında kullanılabiliyor. Kampanya kapsamında toplamda 112 bin 224 indirimli koltuk bulunuyor. Bu nedenle, kampanyadan yararlanmak isteyenlerin acele etmeleri ve biletlerini bir an önce almaları tavsiye ediliyor. AJet yetkilileri, bu tür kampanyaların amacının, hava yolu ulaşımını daha erişilebilir hale getirmek ve daha fazla insanın seyahat etme imkanı bulmasını sağlamak olduğunu belirtiyor. Şirket, gelecekte de benzer kampanyalarla yolcularına sürprizler yapmaya devam edeceğini vurguluyor.

AJet'in başlattığı bu kampanyalar, seyahat severler için kaçırılmaması gereken fırsatlar sunuyor. Hem yurt içinde uygun fiyatlarla seyahat etmek hem de Avrupa'yı keşfetmek isteyenler için AJet'in kampanyaları büyük bir avantaj sağlıyor. Özellikle Avrupa kampanyası, bütçe dostu seyahat imkanı sunarak, seyahat planlarını erteleyenlerin yeniden düşünmesine neden olabilir.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
