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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile İl Başkanı Turgay Şahin trafik kazası geçirdi

14.02.2025 23:19
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, aralarında AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile İl Başkanı Turgay Şahin'in de bulunduğu 6 kişi yaralandı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile İl Başkanı Turgay Şahin trafik kazası geçirdi

Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Tınaztepe beldesi yakınlarında sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

AA-20250214-37057882-37057878-AK_PARTI_AFYONKARAHISAR_MILLETVEKILI_YURDUNUSEVEN_ILE_IL_BASKANI_SAHIN_TRAFIK_KAZASI_GECIRDI

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ YURDUNUSEVEN VE İL BAŞKANI ŞAHİN İLE 4 KİŞİ YARALI

Kazada, araçlarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven ve İl Başkanı Şahin ile 4 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Yurdunuseven ile Şahin'in, Sandıklı ilçesindeki programdan Afyonkarahisar'a dönüş yaptığı belirtildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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