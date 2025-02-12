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  4. AK Parti'de gözler kongreye çevrildi! Slogan belli oldu: 'Adında AK, Işığında İstibal'

AK Parti'de gözler kongreye çevrildi! Slogan belli oldu: 'Adında AK, Işığında İstibal'

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
12.02.2025 10:54
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AK Parti'de gözler 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan 8. Olağan Kongreye çevrildi. Tüm hazırlıklar devam ederken, kongrenin sloganının da 'Adında AK, Işığında İstikbal' olduğu belirtildi.

AK Parti'de gözler kongreye çevrildi! Slogan belli oldu: 'Adında AK, Işığında İstibal'

AK Parti'de gözler 23 Şubat'ta yapılacak olan 8. Olağan Kongreye çevrildi. Partide kongre hazırlığı devam ederken, kongrenin sloganının da belli olduğu aktarıldı.

KONGRENİN SLOGANI: 'ADINDAN AK, IŞIĞINDA İSTİKBAL'

Yeni Şafak'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı kongrenin ana sloganını belirledi. Buna göre kongrenin sloganı 'Adında AK, Işığında İstikbal' oldu. Söz konusu slogan belirlenirken geçen yıl 23'üncü kuruluş dönümünde kullanılan "Umudun, İcraatın ve Geleceğin Adı AK Parti" sloganının devamının olmasına özen gösterildiği bildirildi.

KONGRE İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Alt sloganların ise "Adında AK, Işığında İstiklal" ve 16 başlıktan oluşan Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde belirleneceği öğrenildi. Öte yandan kongre hazırlıkları kapsamında yeni reklam filmi ve yeni şarkı için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
kongre ak parti
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